Coronavirus, Reggio Calabria vuole ripartire. Il Consigliere Comunale: “assurde le affermazioni di Falcomatà, intanto al Nord aprono le industrie”

2 Maggio 2020 16:33

Reggio Calabria, “solo oggi il Sindaco Falcomatà si è ricordato di estetisti e parrucchieri”: il Consigliere Comunale di Forza Italia al fianco delle piccole imprese

“Sembrano assurde le affermazioni di Falcomatà che soltanto oggi si impegna ad aiutare estetisti e parrucchieri. In sicurezza, ma la città di Reggio vuole ripartire… al nord riapriranno le industrie, le fabbriche… il nostro tessuto economico è ben diverso e si caratterizza per attività commerciali, che, in sicurezza, devono ripartire!”. E’ questo il messaggio sui social di Mary Caracciolo. La voce del Consigliere Comunale di Forza Italia si unisce alla protesta che questa mattina è andata in scena a Piazza Italia ed ha visto come protagonisti parrucchieri, estetisti e tatuatori di Reggio Calabria, ma si schiera al fianco di bar e ristoranti che in totale sicurezza potrebbero tornare al lavoro nel rispetto delle norme. “Chiediamo inoltre che dall’Ordinanza sindacale si eliminato il riferimento all’attività di pubblico passeggio, attività inesistente di per sé (compresa nell’attività motoria) che ingenererebbe solo grande confusione tra cittadini e forze dell’ordine che devono far rispettare le norme!”, chiede in un video pubblicato dal consigliere Caracciolo sui propri account social.