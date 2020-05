Reggio Calabria: la Mediline Healtcare dona mille mascherine alla Medicoop S. Agata

7 Maggio 2020 13:05

Reggio Calabria: la Mediline Healtcare ha donato alla Medicoop S. Agata 1.000 mascherine di protezione per il tramite del socio Dott. Giuseppe Raffa

Quando la buona sanità è supportata da eccellenza calabrese nel comparto industriale sanitario. La Medicoop S.Agata nell’emergenza Covid 19 non ha “mai chiuso i propri ambulatori di medicina generale , anzi li ha potenziati aderendo immediatamente alla richiesta della Regione Calabria di rendere operative le AFT e mettere i propri medici in rete. La Mediline Healtcare realtà reggina di eccellenza a livello Europeo nella produzione di dispositivi medici nel settore chirurgico ed infusionale, è riconosciuta come azienda leader grazie alla qualità ed ai contenuti tecnologici dei propri prodotti. Con grande sensibilità e professionalità, la Mediline Healtcare ha donato alla Medicoop S. Agata 1.000 mascherine di protezione per il tramite del socio Dott. Giuseppe Raffa. Nel ringraziare per la donazione ricevuta, la Medicoop S.Agata augura a questa importante realtà imprenditoriale calabrese di affermarsi sempre più in ambito nazionale ed internazionale attraverso la fornitura di prodotti e servizi di alta qualità”.