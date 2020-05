Coronavirus, a Reggio Calabria “0 casi positivi” per il secondo giorno consecutivo. Uno dei positivi di Sabato scorso è un magistrato del Tribunale: sta bene, è in isolamento domiciliare [DETTAGLI]

11 Maggio 2020 17:19

Coronavirus: magistrato positivo a Reggio Calabria, è in isolamento domiciliare

“Zero casi positivi” per il secondo giorno consecutivo oggi in tutta la Provincia di Reggio Calabria, la meno colpita di tutt’Italia dalla pandemia di Coronavirus: il primo giorno senza casi positivi era stato ormai quasi un mese fa, addirittura il 15 Aprile. Tanti altri giorni sono stati senza casi, mentre in altri ce ne sono state poche unità. Mai più di 3 al giorno nell’ultimo mese, un dato eccezionalmente positivo su un territorio che conta 556 mila abitanti, in cui abbiamo avuto soltanto 264 casi positivi, appena 16 morti (il dato più basso di tutta l’Europa!), 116 già guariti e soltanto 12 ricoverati in Ospedale. Nessuno tra i fuori sede rientrati in Provincia dal Nord Italia nei giorni scorsi è risultato positivo al tampone, tra quelli fino al momento processati (oltre 700).

Sabato scorso, il 9 Maggio, nell’intero territorio provinciale si sono verificati 3 casi di positività al Coronavirus. Uno di questi è un magistrato del Tribunale di Reggio Calabria: la notizia è stata diffusa oggi. Il magistrato sta bene, si trova in isolamento domiciliare e non necessita di ricovero. In quarantena domiciliare si sono posti anche due operatori giudiziari che hanno avuto contatti col magistrato e che adesso attendono il risultato dei tamponi. Subito dopo avere appreso la notizia della positività del magistrato, i vertici del Tribunale e della Procura hanno provveduto a fare effettuare, sabato e domenica, la sanificazione di tutti i locali del Cedir, il palazzo che ospita gli uffici giudiziari di Reggio Calabria.