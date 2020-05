Coronavirus, lavorare in sicurezza si può: il racconto positivo di un fotografo reggino a New York [VIDEO]

1 Maggio 2020 12:32

Coronavirus, lavoro in sicurezza e aiuti economici dal Governo: così a New York la popolazione va avanti senza alcun lockdown

“Lavorare in sicurezza si può”, è questo il messaggio che arriva direttamente da New York. Un fotografo di Reggio Calabria ha pubblicato su Youtube in video dove spiega come il governo statunitense ha risposto all’emergenza Coronavirus: nessun lockdown è stato imposto alla popolazione, che sta continuando a lavorare con le dovute restrizioni e sta rispettando le norme di sicurezza imposte dalle autorità. Ecco di seguito il video racconto di Davide Ranieri, che manda un messaggio di speranza e tranquillità alla popolazione italiana.