Coronavirus, polemica su tamponi e reagenti. Il sindaco di Bergamo contro Arcuri: “il Governo stava per spedire alle Regioni solo bastoncini”

12 Maggio 2020 13:13

Coronavirus, “i 5 milioni di tamponi che il governo si accingeva a spedire alle Regioni erano solo bastoncini”: il sindaco di Bergamo si scaglia contro il Commissario Arcuri sulla questione tamponi

“Tre mesi dopo l’inizio dell’emergenza Covid il commissario Arcuri avvia una gara per l’acquisto di reagenti da aziende nazionali e internazionali. Quindi è vero: i 5 milioni di tamponi che il governo si accingeva a spedire alle Regioni erano solo bastoncini”. E’ questo il tweet al veleno pubblicato da Giorgio Gori (Pd), che si scaglia contro il Governo e prende di mira soprattutto il Commissario straordinario all’emergenza Domenico Arcuri. I 5 milioni di tamponi stavano per essere spediti alle Regioni erano realmente solo bastoncini, cioè non erano dotati di reagenti (soluzioni utilizzate per estrarre Rna virale, passaggio fondamentale dell’analisi dei tamponi molecolari). O almeno non per il momento. Dopo la denuncia del virologo Andrea Crisanti sui kit di tamponi incompleti, adesso Arcuri ha annunciato una gara per ottenere il maggior numero di reagenti possibili.

“Faremo una richiesta di offerta per chiedere alle imprese italiane ed internazionali di darci il numero massimo di reagenti che ci servono a fare 5 milioni di tamponi, che abbiamo già acquisito, ai cittadini italiani”, ha spiegato Arcuri dopo l’ultima gaffe del Governo sulla questione tamponi. Anche il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, aveva sostenuto che il materiale finora arrivato non sempre affianca ai bastoncini (necessari a prelevare il materiale naso-faringeo) i corrispondenti reagenti (essenziali per portare a termine l’analisi).

Comunque, ha rassicurato Sandra Zampa, sottosegretario alla salute, ora che il Governo ha deciso di prendere in mano la questione “ci vuole poco a produrre reagenti”, serve soltanto del “denaro sufficiente a remunerare qualcosa che non si fa più perché non remunerativa. È un problema serio. Intanto ne abbiamo per un po’ e speriamo ci accompagni fino a quando non se ne produce di nuovo”.