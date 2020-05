Coronavirus, a Palermo inizia la Fase 2: bambini girano in strada con le bici e runners tornano ad allenarsi [FOTO]

3 Maggio 2020 15:33

Coronavirus, gli abitanti di Palermo sono già in Fase 2: i bambini riassaporano felicemente un po’ di libertà e si rivedono anche i runners

A Palermo questa mattina si è già entrati in Fase 2. Diverse famigliole hanno deciso di raggiungere il centro del capoluogo siciliano, per una boccata d’aria, ovviamente nel rispetto delle disposizioni sanitarie e indossando mascherine e guanti. Tanti i bimbi sono tornati a sorridere in strada, accompagnati dai genitori hanno esibito le proprie biciclette.

Ma la bella giornata ha spinto ad uscire anche gruppi di runners che, tentando di tenere le distanze, hanno effettuato il loro consueto allenamento in via Libertà. Come dimostrano le foto pubblicate sulla pagina Facebook di “Trash Siciliano”, anche Via Maqueda è tornata a riempirsi di gente. E così, mentre il governatore Musumeci lavora con urgenza per avanzare un Piano regionale per la ricostruzione economica e sociale dell’Isola, anche i palermitani riassaporano un po’ di libertà.