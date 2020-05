Coronavirus, l’ordinanza di Musumeci riapre la Sicilia: “lidi e ristoranti più liberi, permessi gli spostamenti dentro la Regione”

16 Maggio 2020 10:24

Coronavirus, in Sicilia il Presidente Musumeci ha pronta l’ordinanza per le riaperture: rispetto al Dpcm le misure sono meno restrittive, ecco i dettagli

“Lidi e ristoranti più liberi in Sicilia. Sulle spiagge avremo ombrelloni e lettini a tre metri e mezzo e non cinque. Nei nostri locali più tavoli che altrove”. Così in un’intervista al Giornale di Sicilia, il presidente della Regione, Nello Musumeci, sottolineando che rispetto al Dpcm è pronta un’ordinanza meno restrittiva. “Continueremo ad impedire che si arrivi in Sicilia fino al 3 giugno, escluso casi urgenti – aggiunge il Governatore -. Gli spostamenti dentro la regione saranno invece tutti liberi, già da lunedì e senza autocertificazione”.

“La nostra sanità è stata eroica – sottolinea ancora Musumeci – . Vorrei stabilizzare i precari che ci hanno aiutato. C’è l’esigenza di creare in Sicilia centri specialistici in malattie infettive: uno nascerà a Palermo”. Infine un commento sul Decreto Rilancio “prevede sovvenzioni, prestiti e sostegni sul piano fiscale ma si tratta di provvedimenti che non determineranno una stagione di rinascita. Sono gli investimenti che creano ricchezza sul territorio. E servono poi procedure agili e veloci”.