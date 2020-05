16 Maggio 2020 22:22

Per l’Oms “spruzzare le strade con un disinfettante, come viene fatto in alcuni Paesi, non serve a eliminare il Coronavirus e rappresenta un rischio per la salute”

“Spruzzare le strade con un disinfettante, come viene fatto in alcuni Paesi, non serve a eliminare il nuovo coronavirus e rappresenta un rischio per la salute”. È quanto sostiene l’Organizzazione mondiale della sanità. L’Oms ha spiegato che “spruzzare o affumicare spazi esterni, come strade o mercati, non è raccomandato per uccidere il virus che causa il Covid-19 o altri agenti patogeni, poiché l’azione del disinfettante è annullata dallo sporco”.