Coronavirus, oggi anche in Sardegna “0 casi positivi”: un bellissimo traguardo, due giorni dopo la Calabria [DETTAGLI]

4 Maggio 2020 18:13

Coronavirus, giornata positiva per la Sardegna: il bollettino del 4 maggio fa registrare “0 nuovi casi positivi”, appena due giorni dopo la Calabria

Notizie positive giungono dal Sud Italia. Dopo il traguardo raggiunto appena due giorni fa dalla Calabria, per la prima volta dall’inizio dell’emergenza Coronavirus in Sardegna oggi non si sono registrati né nuovi contagi (1.315) né decessi (119). E’ quanto accertato dall’Unità di crisi regionale nell’ultimo aggiornamento dei dati sui casi di positività al Covid-19. La notizia dunque conferma che nel meridione il virus non sta circolando e la popolazione può affrontare la fase 2 con maggiore coraggio. La Sardegna dunque va ad aggregarsi a Regioni come appunto Calabria o Basilicata: in territorio calabro infatti si registrano 1.118 persone positive su 37.390 tamponi effettuati dall’inizio dell’epidemia, nello stesso periodo in quello lucano invece 173 su un totale di 14.455 tamponi analizzati.

