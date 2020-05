Coronavirus, negli Usa oltre 81mila morti

12 Maggio 2020 20:59

Washington, 12 mag. (Adnkronos) – Sono più di 81mila gli americani morti a causa delle complicanze da Covid-19. Lo riferisce il bilancio della Johns Hopkins University, che parla di 81.571 vittime negli Stati Uniti. E’ salito invece ad almeno 1.356.037 il numero dei cai di coronavirus confermati negli Stati Uniti.

Nelle ultime 24 ore, la Johns Hopkins ha riportato 8.649 nuovi casi e 889 morti in più rispetto a ieri negli Usa.

Nello Stato del Massachusetts sono più di cinquemila le persone decedute, ha fatto sapere il governatore Charlie Baker, parlando di 5.108 vittime e di 669 nuovi casi in un giorno, ovvero il 12 per cento delle persone sulle quali è stato eseguito il test.