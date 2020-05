Coronavirus, Musumeci: “la Sicilia è pronta, ma il Governo non ha trasmesso alle Regioni il decreto per le riaperture”

16 Maggio 2020 23:34

Coronavirus, Musumeci aspetta disposizioni dal Governo centrale: “per evitare spiacevoli sorprese (fidarsi è bene ma…) aspettiamo comunque di confrontarci con le disposizioni nazionali”

“Il governo nazionale non ha ancora trasmesso (alle 22.30) a noi presidenti di Regione il decreto necessario per disciplinare le riaperture”. Lo afferma con un post su Facebook il Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci. Il governatore ha già annunciato con un’intervista questa mattina la riapertura di varie attività, lo ha fatto anche il Premier Giuseppe Conte durante la sua conferenza stampa da Palazzo Chigi. Da Roma però ancora tutto tace: “la mia ordinanza è comunque pronta per la firma ed estende – come avevo promesso – il più possibile l’esercizio delle attività, forti delle attuali condizioni sanitarie nella nostra Isola. Su questo punto, Roma ha dovuto ascoltarci. Per evitare spiacevoli sorprese (fidarsi è bene ma…) aspettiamo comunque di confrontarci con le disposizioni nazionali, che dovrebbero arrivare in nottata. La Sicilia è pronta alla ripartenza, nella responsabilità di ognuno”.