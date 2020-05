Coronavirus, le news dal Mondo: nuovo focolaio in Corea del Sud

14 Maggio 2020 10:44

Coronavirus: sono 4.347.018 i casi in tutto il Mondo, le vittime sono 297.197 a livello globale, mentre le guarigioni sono 1.548.547

Prosegue la pandemia da Coronavirus: salgono a 4.347.018 i casi in tutto il Mondo, è quanto emerge dall’ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University. Le vittime sono 297.197 a livello globale, mentre le guarigioni sono 1.548.547. Il numero dei casi in Corea del Sud è aumentato di 29 unità per un totale di 10.991 nelle ultime 24 ore. Si tratta di un ulteriore dato del nuovo focolaio collegato a un 29enne infetto che ha visitato diversi club di Seul. Dei 29 casi, 26 sono relativi a trasmissione locale, tra cui 20 legati al focolaio.