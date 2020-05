21 Maggio 2020 10:16

Coronavirus, il bilancio aggiornato: 5 milioni di contagi nel Mondo. Nuovo record in Brasile

Prosegue la pandemia da Coronavirus: in tutto il Mondo il contagio è arrivato a un passo da quota 5 milioni. Attualmente il contatore della Johns Hopkins University è fermo a 4.999.981 contagiati, ma secondo gli specialisti i numeri reali sono molto più alti a causa dei mancati controlli in alcune aree della Terra e degli asintomatici. Cifra record di 19.951 nuovi contagi nelle ultime 24 ore in Brasile: lo ha confermato il Ministero della Salute, precisando che il totale sale a 291.579 casi. Le vittime sono state oggi 888, che fanno aumentare il bilancio totale a 18.859.