Coronavirus, il Ministro Boccia non fa più guerra alle Regioni: “parrucchieri, bar e ristoranti potrebbero aprire il 18 maggio nelle zone dove il contagio è basso”

6 Maggio 2020 17:28

Il Ministro Boccia segue il Premier Conte: “nelle regioni in cui i dati dell’epidemia sono rassicuranti alcune attività potranno riaprire”

Il Governo adesso apre al dialogo con le Regioni e pensa ad una riapertura per territori. Dopo le dichiarazioni del Premier Giuseppe Conte, la conferma arriva dalle parole del Ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia che subordina il riavvio di bar, ristoranti e negozi di parrucchieri all’approvazione delle linee guida da parte dell’Inail e, ovviamente, a un andamento positivo della curva epidemiologica. “Tra il 14 e il 15 maggio – afferma Boccia – arriveranno le linee guida su estetisti e parrucchieri e il 18 pensiamo che potranno cominciare ad aprire. In base ai nostri dati e al nostro monitoraggio qualcosa può riaprire anche prima la data del primo giugno. Escludo che possano aprire prima del 18 maggio, ma da quel giorno è probabile che alcuni esercizi possano ripartire”.

Secondo fonti vicine al Ministro, il discorso si può estendere a bar e ristoranti, ai cui titolari Boccia lancia un appello al rispetto delle norme: “sono uno dei simboli di un certo modo di essere italiani. Noi, come governo, ci siamo, stiamo lavorando per metterli in sicurezza e consentire loro di riaprire senza rischi. Le misure che abbiamo messo in campo negli ultimi 35-40 giorni sono un’assoluta novità per il nostro Paese. Il Paese con tantissimi sacrifici sta cercando di superare una grave emergenza sanitaria e oggi i dati sono rincuoranti, per questo serve ancora tanto senso di responsabilità. Ora stiamo lavorando su bar, ristoranti e parrucchieri, ma bisogna aspettare le linee guida dell’Inali per consentire loro di operare in sicurezza, perché sono attività a rischio di contatto fisico”.

Il Governo frena però ancora la Calabria che ha deciso, con un’ordinanza della governatrice Jole Santelli, di far ripartire bar e ristoranti con tavoli all’aperto già la scorsa settimana, anticipando la Fase 2 nazionale. L’ordinanza è stata impugnata, il Tar Calabria, in modo collegiale, si esprimerà sabato. “Non ritiro la mia ordinanza, sono sicuro che tra qualche giorno il Governo ne farà una uguale alla mia”, affermava pochi giorni fa la Presidente Santelli. E dalle parole del Ministro Boccia appare proprio che sia così.