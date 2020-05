Coronavirus, il Ministero della Salute Giapponese: “non usate la mascherina all’aperto, rischio malori”

28 Maggio 2020 10:22

Coronavirus, il ministero della Salute giapponese invita le persone a non indossare le maschere all’aperto al fine di evitare colpi di calore e altri malori nella stagione estiva

Il ministero della Salute giapponese ha pubblicato una guida che invita le persone a non indossare le maschere all’aperto, al fine di evitare colpi di calore e altri malori nella stagione estiva, facendo allo stesso tempo attenzione a mantenere una distanza sociale di sicurezza di almeno 2 metri per ridurre la possibilita’ di infezioni. La guida, dal titolo ‘Per un nuovo stile di vita’, e’ una raccolta di suggerimenti e disposizioni del governo in merito alle misure quotidiane da adottare per prevenire le infezioni da coronavirus. Secondo il ministero “il pericolo di un colpo di calore aumenta quando si indossa una maschera e sia il cuore sia l’apparato respiratorio lavorano sotto stress e i pericoli aumentano quando ci si trova in ambienti caldi e umidi”. Durante l’ultima grave ondata di caldo registrata in GIAPPONE nell’ estate del 2018, circa 95.000 persone sono state ricoverate in ospedale per malori.