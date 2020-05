Coronavirus: consegnate alle famiglie di Milazzo 27 mila mascherine

24 Maggio 2020 16:45

Coronavirus a Milazzo: consegnate alle famiglie milazzesi 27 mila mascherine

Il Comune di Milazzo ha concluso un accordo con Poste Italiane per la consegna nelle cassette postali, a circa 14mila utenze milazzesi, di buste contenenti mascherine di protezione personale. Si tratta di una collaborazione gratuita tra Ente e Azienda, da sempre vicina alle famiglie italiane coi propri servizi. “Desidero ringraziare Poste Italiane, la direzione provinciale di Messina e la struttura postale di Milazzo – afferma il Sindaco Formica – Ringrazio i nostri volontari che, anche in questa occasione, si sono messi a disposizione dei milazzesi per l’imbustamento – avvenuto, mi preme sottolinearlo, in ambiente sanificato e con l’uso, da parte loro, di guanti e mascherine tale da svolgere le operazioni in assoluta igienicità. 27mila mascherine a cui si aggiungono le 7mila in tessuto create dalla Lute e già distribuite, su prenotazione e a domicilio, tra Marzo e Aprile sempre dai volontari. Differentemente che all’inizio dell’emergenza, quando era più difficile reperire in commercio le mascherine, oggi le consegniamo con una valenza simbolica, come invito alla Cittadinanza a non abbassare la guardia sul distanziamento sociale e sui comportamenti da tenere in società. La correttezza di oggi dei nostri comportamenti vale quanto ci attenderà nelle settimane a venire”.