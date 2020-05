Coronavirus in Sicilia, ecco i dati città per città: a Messina i guariti salgono a 156

14 Maggio 2020 18:35

Coronavirus in Sicilia, ecco i dati provincia per provincia: oggi si registrano solo 12 nuovi casi in tutta l’Isola. Anche oggi 0 casi a Messina

Notizie positive sul fronte Coronavirus in Sicilia. Oggi si registrano solo 12 nuovi casi in tutta l’Isola. Ecco il quadro riepilogativo della situazione in Sicilia, aggiornato alle ore 15 di oggi, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 111.137 (+3.146 rispetto a ieri), su 99.900 persone: di queste sono risultate positive 3.366 (+12), mentre attualmente sono ancora contagiate 1.854 (-35), 1.249 sono guarite (+46) e 263 decedute (+1). Degli attuali 1.854 positivi, 215 pazienti (-10) sono ricoverati – di cui 12 in terapia intensiva (-1) – mentre 1.639 (-25) sono in isolamento domiciliare.

Il coordinamento per l’emergenza coronavirus nell’area metropolitana di Messina informa che presso il Policlinico “G. Martino” si sono registrate 5 nuove guarigioni di pazienti ricoverati e che erano risultati affetti da Covid-19. Quattro di loro sono stati dimessi: si tratta di 3 uomini di 75, 68 e 58 anni e di una donna di 90 anni. Un quinto paziente inizialmente affetto da Covid-19, una donna di 38 anni, è stata invece trasferita ad altro reparto. In città e provincia le guarigioni dal Covid-19 di pazienti che erano stati ricoverati sono ora 118, a cui se ne aggiungono 38 di pazienti che erano stati posti in isolamento domiciliare. Complessivamente, pertanto, il numero dei guariti è adesso pari a 156. Il numero degli attuali positivi, inoltre, è pari a 348. Si precisa che per un problema tecnico il dato delle guarigioni non è stato recepito nel bollettino regionale, che sarà allineato a questi dati domani.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province:

Agrigento, 49 (0 ricoverati, 91 guariti e 1 deceduto)

Caltanissetta, 78 (9 ricoverati, 77 guariti, 11 deceduti)

Catania, 689 (55 ricoverati, 273 guariti, 95 deceduti)

Enna, 195 (23 ricoverati, 197 guariti, 29 deceduti)

Messina, 353 (57 ricoverati, 156 guariti, 54 deceduti)

Palermo, 377 (50 ricoverati, 138 guariti, 34 deceduti)

Ragusa, 37 (4 ricoverati, 50 guariti, 7 deceduti)

Siracusa, 54 (16 ricoverati, 160 guariti, 27 deceduti)

Trapani, 22 (1 ricoverati, 112 guariti, 5 deceduti)