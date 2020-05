Coronavirus a Messina: riapertura dei mercati non alimentari, fissate le linee guida

18 Maggio 2020 14:44

Coronavirus: stamattina i rappresentanti di Confesercenti Messina hanno incontrato l’assessore al ramo Dafne Musolino

In vista della riapertura dei mercati non alimentari, prevista entro la prossima settimana, si è svolto questa mattina un incontro tra l’assessore Dafne Musolino e i rappresentanti di Confesercenti Messina. In particolare hanno preso parte al tavolo della discussione il presidente Alberto Palella, il direttore Daniele Andronaco e il responsabile della categoria Anva Confesercenti Pietro Aci. Presenti inoltre l’operatore Santo Azzia e Salvatore Lanfranchi in rappresentanza di un comitato spontaneo di ambulanti. Tema dell’incontro il protocollo contenente le linee guida da adottare per la riapertura, affinchè le attività riprendano in totale sicurezza. Fissati alcuni paletti tra cui la distanza di almeno un metro tra un cliente e l’altro, con la presenza di volontari preposti al controllo dell’affluenza e alla verifica del rispetto delle regole sul distanziamento sociale, ma anche l’utilizzo di guanti e mascherine da parte degli operatori e dei clienti, per cui è previsto l’obbligo di toccare la merce solo se muniti di guanti. Saranno gli stessi operatori a fornire i dispositivi di sicurezza alla clientela, nel caso ne fosse sprovvista. Anva Confesercenti in questi mesi di lockdown ha provveduto a formare ed informare gli operatori su aree pubbliche attraverso corsi online su tutti i comportamenti da tenere in fase di riapertura. L’associazione datoriale ha inoltre distribuito gratuitamente agli associati le mascherine fornite dalla Protezione Civile ed ha predisposto e messo a disposizione degli operatori locandine ed infografiche con tutte le regole da seguire durante l’attività.