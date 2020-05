Coronavirus a Messina, sanificata la piscina di Villa Dante: ecco quando riapre

22 Maggio 2020 10:52

Coronavirus a Messina, dopo la chiusura per l’emergenza sanitaria riapre la struttura: le nuove disposizioni e tutte le novità

La piscina di Villa Dante a Messina è stata sanificata e riaprirà al pubblico. “C’è tanta voglia di ripartire e, soprattutto, i ragazzi non vedono l’ora – dichiara il coordinatore del piano vasca, Nicola Germanà – nel rispetto delle regole sanitarie, siamo certi che potremo fornire all’utenza un ottimo servizio”. L’Ats Piscina Villa Dante dunque riprenderà le attività nell’impianto natatorio cittadino dopo i mesi di chiusura necessaria per l’emergenza Coronavirus. Ciò avverrà nel rispetto delle norme vigenti e protocollari, del distanziamento sociale e dopo l’effettuazione della prevista sanificazione: “abbiamo curato l’acqua in questo periodo proprio per farci trovare subito pronti. Come rappresentante dell’Ats Piscina Villa Dante, ci tengo a ringraziare il Comune di Messina, che ha sempre collaborato, consentendo la costante manutenzione dell’impianto durante il confinamento”, spiega Germanà.

Da lunedì sarà possibile tornare a fare nuoto libero, iscriversi ai corsi organizzati e potranno tornare ad allenarsi tutti gli atleti che erano soliti abituali fruitori della struttura. L’offerta si amplierà nelle successive settimane, gradualmente si tornerà alla normalità, ma sempre seguendo le linee guida imposte dal Governo e dalla Regione: “abbiamo tutti bisogno, dai piccoli ai grandi, di riappropriarci gradualmente della nostra vita e, in tal senso, lo sport avrà un ruolo fondamentale. Villa Dante è un “polmone verde”, dove basta passeggiare tra gli alberi per trarne un beneficio fisico e mentale. Tuffarsi nell’acqua e nuotare rappresentano un prezioso valore aggiunto. Per gli agonisti sarà un attesissimo ritorno alla normalità dopo il lungo stop forzato. Inutile nascondere – spiega infine Germanà – che lunedì mattina saremo un po’ emozionati, ma ci concentreremo immediatamente sul da farsi con enorme entusiasmo”.