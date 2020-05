Coronavirus: test gratuiti per tutti i medici e odontoiatri, l’Ordine di Messina amplia le disposizioni regionali

15 Maggio 2020 09:19

Messina: l’ente garantirà lo screening anche alle categorie non previste dall’Assessorato alla Salute, tra cui liberi professionisti in attività, dipendenti di strutture private, residenziali o case di riposo, specialisti ambulatoriali e pensionati

“Test anti covid-19 per tutti” sono le parole chiave dell’iniziativa voluta dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Messina con l’obiettivo di ampliare le già valide disposizioni dell’Assessorato regionale alla Salute del 4 maggio, che prevedeva lo screening per varie figure professionali ma che lasciava de facto scoperte alcune categorie di personale medico e odontoiatrico, non secondarie, come liberi professionisti in servizio attivo e pensionati. Il Sistema sanitario regionale, infatti, elenca la gratuità dell’esame per personale dipendente di strutture sanitarie pubbliche (compresi P.I.P. e S.A.S. se operanti in ambito sanitario), specialisti ambulatoriali interni operanti nei Distretti; Medici di Medicina Generale (MMG), Pediatri di Libera Scelta (P.L.S.), personale dei Presidi di continuità assistenziale e personale delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale (U.S.C.A.); personale dell’Emergenza sanitaria (personale sanitario delle Centrali Operative 118 e del territorio, compreso quello in incentivazione, nonché SEUS); personale medico e psicologo e polizia operante nell’Amministrazione Penitenziaria e i detenuti.

L’Ordine messinese adesso ha deliberato un’azione sussidiaria, garantendo la dispensazione gratuita del test qualitativo e rapido a tutti i suoi iscritti medici e odontoiatri non rientranti già negli elenchi assessoriali, in particolare: dipendenti da strutture private sanitarie o strutture residenziali sanitarie accreditate e contrattualizzate o case di riposo che non garantiscono il test a proprie spese ai propri dipendenti (dietro esibizione di certificato che comprovi il fatto); liberi professionisti (anche pensionati); specialisti convenzionati esterni accreditati.

Ogni iscritto interessato dovrà collegarsi al portale dell’Ordine e cliccare sull’icona covid-19 tramite la quale accederà alla compilazione di un modulo online di richiesta test: seguirà email di risposta con l’appuntamento presso la sede dell’Ordine per i residenti in città, o in altra sede in provincia il più possibile vicino al luogo di residenza. Il medico od odontoiatra potrà quindi ritirare il kit ed effettuare il test autonomamente (è poco più complicato di un semplice dosaggio di glicemia e di lettura estremamente facile) o potrà chiedere assistenza per la sua esecuzione, di cui si farà carico lo stesso Ordine. Coloro che faranno il test dovranno avere cura di comunicare tempestivamente il risultato per email e, in caso di positività, comunicare sollecitamente il risultato all’ASP Messina per gli approfondimenti diagnostici del caso.