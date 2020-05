25 Maggio 2020 20:35

Coronavirus e Fase 2 a Messina, controlli serrati dei carabinieri nella città dello Stretto, le immagini

Continuano in modo serrato i controlli a Messina da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale. Nella giornata di oggi servizio finalizzato a sensibilizzare le persone sul mantenimento del distanziamento sociale, sull’obbligo di indossare le mascherine, sul divieto di due persone a bordo di un ciclomotore se non familiari conviventi e sul divieto di più persone all’interno della stessa auto se non dello stesso nucleo familiare.