Messina: De Luca autorizza lo svolgimento dei mercati biologici di Piazza Casa Pia e Piazza Lo Sardo

1 Maggio 2020 19:00

Messina: De Luca autorizza lo svolgimento dei mercati biologici di Piazza Casa Pia e Piazza F. Lo Sardo nelle giornate di sabato 2, 9, 16, 23 e 30 maggio

Con Ordinanza n. 142 di ieri, giovedì 30 Aprile, il Sindaco di Messina, Cateno De Luca ha disposto: 1) l’anticipazione alla giornata di sabato 2 maggio 2020 dello svolgimento del Mercato del Biologico in Piazza Casa Pia e del Mercato alimentare a Km 0,00 in Piazza F. Lo Sardo per la vendita di prodotti alimentari di provenienza biologica e a Km 0,00; 2) che i suddetti mercati, che per effetto delle disposizioni delle richiamate Ordinanze del Presidente della Regione Sicilia n. 14 del 3 aprile 2020, n. 15 dell’8 aprile 2020, n. 16 dell’11 aprile 2020 e n. 17 del 18 aprile 2020 sono rimasti sospesi, recuperino le domeniche del mese di aprile 2020 in cui non hanno potuto svolgere la loro attività, nelle giornate di sabato 9 maggio 2020, sabato 16 maggio 2020, sabato 23 maggio 2020 e sabato 30 maggio 2020, in aggiunta alle giornate del 10, 17, 24 e 31 maggio 2020 in cui si svolge naturalmente il mercato, salvo diverse e successive disposizioni da parte del Presidente della Regione Sicilia; 3) che ai fini dello svolgimento del mercato gli operatori sono tenuti ad osservare le seguenti norme di sicurezza sanitaria e di distanziamento sociale: – regolare l’afflusso di clienti al fine di evitare folle e assembramenti con rispetto della distanza interpersonale minima di 1 metro; – uso di mascherina e guanti per tutti gli operatori e per la clientela; – utilizzo di prodotti igienizzanti per le mani da parte degli operatori che devono curare che gli stessi siano posti a disposizione della clientela.