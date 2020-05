Coronavirus: M5S, inaccettabile morale da parte dell’Olanda (2)

4 Maggio 2020 20:53

(Adnkronos) – ‘Grazie al dumping fiscale l’Olanda raccoglie in questo modo il 30% del proprio gettito, attraendo in maniera artificiosa da altri Paesi circa 90 miliardi di euro, a cui offrire un’aliquota speciale. E’ ora di finirla con tali politiche: i paradisi fiscali -concludono gli esponenti M5S- sono incompatibili con la solidarietà che oggi serve in Europa”.