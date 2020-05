Coronavirus Lombardia, in calo nuovi positivi e decessi

10 Maggio 2020 20:53

Milano, 10 mag. (Adnkronos) – In Lombardia calo dei nuovi positivi al Covid-19. A fronte dei risultati di 7.369 tamponi, oggi ci sono 282 casi in più, per un totale di 81.507 persone positive al virus. Ieri i nuovi casi erano stati +502, l’altro ieri 609. In Lombardia il dato dei nuovi positivi è in aumento dello 0,3% rispetto a ieri ed è il più basso dal 3 marzo scorso, quando i contagi giornalieri aumentarono di 266 unità. Poi, l’aumento costante.

I decessi nelle ultime 24 ore, secondo i dati della Regione, sono stati 62, in calo dagli 85 di ieri e dai 94 di due giorni fa.

Tornano a salire, per la prima volta da un po’ di settimane, i ricoveri in terapia intensiva: sono 18 in più i pazienti Covid più gravi da ieri e i posti occupati risalgono a 348 dai 330 di ieri, quando 70 persone erano state dimesse. Scendono ancora invece i casi di Covid-19 meno gravi, con 5.428 ricoverati in tutto non in terapia intensiva, 107 in meno rispetto a ieri.

A Milano risultano in calo i nuovi contagi. Oggi sono 104 in più in tutta la provincia, con 54 nuovi casi in città, per un totale di 21.376. Ieri l’aumento era stato di 178 casi in provincia, di cui +98 a Milano. L’altro ieri rispettivamente +201 di cui 101 in città.

Dopo Milano, nella regione l’aumento più importante è quello di Brescia, con 44 nuovi casi, a seguire Pavia (+35). A Bergamo sono 24 in più. Nelle altre città e province gli incrementi sono marginali: a Varese i nuovi casi sono 18, a Sondrio 7, a Monza 9, a Lodi 7, a Mantova 1, a Lecco 4 e a Cremona 6. A Como i contagi sono 16 nelle ultime 24 ore.