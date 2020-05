Coronavirus, l’Istituto nazionale Azzurro solidale con le famiglie in difficoltà di Martone

4 Maggio 2020 12:40

Coronavirus: domani 5 maggio, con inizio l’Istituto nazionale Azzurro, in collaborazione con l’associazione culturale e filantropica “Acadèmia” di Caulonia, consegnerà in beneficenza generi alimentari di prima necessità alla responsabile della sede locale della Caritas, Rosalba Circosta

Domani 5 maggio, con inizio alle ore 10, presso la Scuola materna di Martone in piazza Matteotti, l’Istituto nazionale Azzurro, in collaborazione con l’associazione culturale e filantropica “Acadèmia” di Caulonia, consegnerà in beneficenza generi alimentari di prima necessità alla responsabile della sede locale della Caritas, Rosalba Circosta. I rappresentanti delle associazioni saranno ricevuti dalla responsabile della scuola materna di Martone, suor Rosa Tedesco. I beni, che verranno poi destinati alle famiglie più bisognose del piccolo comune del Torbido, saranno consegnati direttamente dal presidente dell’Ina, Lorenzo Festicini, unitamente al delegato di zona, Ercole Sansalone. Alla cerimonia prenderanno parte anche il primo cittadino Giorgio Imperitura ed il parroco Don Battista. Per l’associazione “Academia” sarà presente il delegato Denis Rullo.