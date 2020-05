Coronavirus, la solidarietà non si ferma: ancora donazioni per il Policlinico di Messina

7 Maggio 2020 10:36

Pioggia di donazioni per il Policlinico di Messina

L’A.O.U. Policlinico “G. Martino” di Messina ringrazia enti, associazioni, aziende e privati cittadini che con il loro fattivo aiuto stanno contribuendo a potenziare le azioni messe in atto per fronteggiare l’emergenza legata al Covid-19.

In particolare, l’Arciconfraternita degli Azzurri e dei Bianchi ha consegnato – attraverso il vicegovernatore Attilio De Gregorio e il consigliere Gianfrancesco Galletti – 1000 mascherine FFP2. Anche le Officine Ortopediche Leonardi dei Giarre hanno voluto mostrare la propria vicinanza all’Azienda in questo particolare momento donando una fornitura mascherine, così come il Comitato di Messina della Croce Rossa Italiana.