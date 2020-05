Coronavirus, la Germania non si vuole fermare: riapertura di negozi e scuole, oggi la decisione

6 Maggio 2020 13:08

Coronavirus in Germania, la cancelliera Merkel incontra i Laender per discutere della riapertura di negozi, scuole e della ripresa dei campionati di calcio

La Germania potrebbe autorizzare la riapertura di tutti i negozi e le scuole a partire da maggio. E’ questa l’ipotesi contenuta in un progetto di accordo che verrà discusso oggi tra il Governo e i Laender ed è stato riportato dai media locali. L’emergenza Coronavirus appare sotto controllo per i tedeschi: ieri sono stati registrati 947 nuovi casi di contagio e 165 vittime, un bilancio in linea con quello registrato negli ultimi giorni, secondo quanto confermato questa mattina dal bollettino del Robert Koch Institute. Il numero complessivo delle infezioni nel paese è ora di 164.807. I decessi totali sono invece 6.996.

L’allentamento delle misure restrittive avvenuto il 20 aprile è stato reso possibile perché “il numero di nuove infezioni è rimasto basso” e fino ad oggi non si osserva “nessuna nuova ondata” di contagi. La Germania potrebbe inoltre consentire la ripresa del campionato di calcio: la ripresa delle partite della prima e seconda divisione, che punta a “limitare il danno economico”, è considerata “accettabile” in una data di maggio (giorno 21 secondo i media tedeschi) che dovrebbe essere definita nell’incontro virtuale che si terrà oggi tra la cancelliera Angela Merkel e i Laender per definire gli ambiti.