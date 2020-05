12 Maggio 2020 11:49

Coronavirus, è sul tavolo degli esperti la possibilità che a Settembre si torni tra i banchi di scuola con l’obbligo di mascherina

Mascherina obbligatoria in tutte le scuole italiane. E’ una delle ipotesi sul tavolo degli esperti che stanno lavorando al piano per consentire di tornare sui banchi a settembre. Oltre al distanziamento sociale nelle classi – con i banchi separati di almeno un metro e mezzo – l’altra ipotesi e’ che la mascherina sia obbligatoria per tutti gli studenti sopra i sei anni, i docenti e tutto il personale della scuola.