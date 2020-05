Coronavirus in Sicilia, accendono fuochi d’artificio nonostante la sospensione della festa patronale: due denunce

14 Maggio 2020 13:48

Coronavirus in Sicilia: sospese le feste patronali durante la Fase 2, ma a Trecastagni due persone sono state colte dai Carabinieri mentre erano in azione coi giochi pirotecnici

I Carabinieri hanno denunciato due uomini che domenica scorsa avevano accesso delle batterie di fuoco d’artificio in due diversi posti di Trecastagni (paese in provincia di Catania), in onore della festa per i Santi Alfio, Filadelfio e Cirino, sospesa per l’emergenza Coronavirus. Gli indagati sono un un 31enne ed un 39enne per omessa denuncia di detenzione di materiale esplodente ed esplosioni pericolose. Mentre i giochi pirotecnici erano in azione, secondo quanto riferito dai militari dell’Arma in una nota ufficiale, una ragazza di 16 anni e il fratellino di 4 stavano percorrendo la strada in cui erano stati accesi, i due si sono abbassati perché il piccolo aveva perduto una scarpa evitando così casualmente di venire colpiti dai razzi lanciati in quegli istanti.