16 Maggio 2020 08:46

Nuova Delhi, 16 mag. (Adnkronos) – In India sono saliti a 85.940 i casi di coronavirus confermati, superando così il totale dei casi registrati in Cina. Lo ha reso noto il ministero della Sanità di Nuova Delhi, spiegando che sono 2.752 le persone che hanno perso la vita in India per complicanze legate al Covid-19.

Nelle ultime 24 ore l’India ha registrato 3.970 nuovi casi di coronavirus e 103 morti. Sono invece più di 30mila i pazienti giudicati guariti dall’infezione.