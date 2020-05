Coronavirus, in Calabria è corsa al test sierologico: l’elenco dei laboratori privati che hanno attivato il servizio

7 Maggio 2020 18:24

Coronavirus in Calabria, tante strutture private danno la possibilità di effettuare il test sierologico: la situazione a Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia

E’ corsa a test sierologici in Calabria. Molti cittadini hanno preso d’assolto il telefono dei laboratori di analisi per la prenotazione del prelievo. Dalla Regione non è ancora stata presa una decisione chiara, ma molte aziende si sono mosse in anticipo per dare la possibilità di fare lo screening. Nella Fase 2 del Coronavirus la funzione dei test sierologici è diventata perché permettono di avere un quadro più chiaro del paziente: si può capire se è entrato realmente in contatto con il virus e si può visionare la sua “storia” con la malattia.

Attraverso il test sierologico infatti è possibile individuare gli anticorpi prodotti dal nostro sistema immunitario in risposta al virus. I test sierologici sono essenzialmente di due tipi: quelli rapidi e quelli quantitativi. I primi, grazie ad una goccia di sangue, stabiliscono se la persona ha prodotto anticorpi (quindi è entrata in contatto con il virus); i secondi, dove serve un prelievo, dosano in maniera specifica le quantità di anticorpi prodotti. In entrambi i casi i test sierologici vanno alla ricerca degli anticorpi (immunoglobuline) IgM e IgG. Le IgM vengono prodotte temporalmente per prime in caso di infezione. Con il tempo il loro livello tende a diminuire, lasciando spazio alle IgG. Quando nel sangue vengono rilevate queste ultime, significa che l’infezione si è verificata già da diverso tempo e la persona dovrebbe essere immune al Covid-19.

In Calabria dunque le aziende hanno già messo a disposizione i test sierologici. Di seguito l’elenco delle strutture, divise provincia per provincia, in cui è possibile prendere appuntamento:

CATANZARO

Sant’Anna Hospital: Catanzaro, Viale Papa Pio X n° 111 (0961/5070111).

COSENZA

Situazione per il momento bloccata. L’ordine di fermarsi è arrivato dal Dipartimento di prevenzione dell’Asp di Cosenza ed è indirizzato ai laboratori, al governatore Santelli, al commissario ad acta Cotticelli e al dg della Sanità Belcastro.

CROTONE

Marrelli Hospital: Crotone, Via Gioacchino da Fiore n° 5 (0962/960101).

REGGIO CALABRIA

Centro Diagnostico Gamma : Gioia Tauro, Via Piria n° 25 (0966/55488);

: Gioia Tauro, Via Piria n° 25 (0966/55488); Istituto clinico De Blasi: Reggio Calabria, Via Torrione prolungamento n° 55 (0965/811855).

VIBO VALENTIA

Multimed : Vibo Valentia, Viale Affaccio n° 59 (0963/591803).

: Vibo Valentia, Viale Affaccio n° 59 (0963/591803). Laboratorio Nusdeo: Vibo Valentia, Via Enrico Gagliardi n° 56 (0963/45850).

Si invitano tutti i laboratori calabresi che vogliono essere inseriti in lista a mandare una segnalazione al nostro indirizzo email redazione@strettoweb.com.