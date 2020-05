Coronavirus, il modello vincente dei Riuniti di Reggio Calabria: nuova terapia contro il Covid-19, depositato il brevetto [DETTAGLI]

20 Maggio 2020 18:38

Gli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria incontrano la stampa per fare il punto della situazione sull’emergenza Coronavirus, “adesso che il peggio è passato”

Questo pomeriggio presso l’Aula “Spinelli” del Presidio “Riuniti” del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi-Melacrino-Morelli” di Reggio Calabria si è svolta una conferenza stampa per fare il punto della situazione sull’emergenza Coronavirus, “adesso che il peggio è passato“. A Reggio Calabria, nella Provincia meno colpita d’Italia, l’Ospedale è diventato un modello di gestione dell’emergenza e la dirigenza ha voluto pubblicare un libro in cui ha descritto tutte le misure, le procedure ed i protocolli adottati, fase per fase, per fronteggiare il Covid-19 e consentire a tutti di potersi attrezzare con analogo successo in casi di eventuali nuove calamità. Il libro è nato da un lavoro di équipe coordinato dal Commissario Straordinario del G.O.M. di Reggio Calabria, Ing. Iole Fantozzi, che si caratterizza per la duplice valenza antologica, nella sua veste di raccolta di tutte le attività del G.O.M. in relazione al COVID-19, e propedeutica, nell’eventualità di dover fronteggiare una nuova emergenza dello stesso tipo. I proventi della vendita del libro saranno interamente devoluti all’Unità Operativa di Oncoematologia Pediatrica del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi-Melacrino-Morelli” di Reggio Calabria.

L’altro aspetto trattato durante la conferenza si è basato sulle attività di ricerca nell’emergenza Covid-19. Nell’ambito di queste attività, è stato già pubblicato uno short report sul protocollo terapeutico per la nutrizione artificiale dei pazienti critici da Coronavirus. La linea di ricerca della Task Force del G.O.M. si è ampliata alla luce delle professionalità multidisciplinari presenti nel G.O.M. in collaborazione con centri universitari e di ricerca nazionali e internazionali su altri filoni.

Valutazione osservazionale multicentrica del gruppo GOIM/CIPOMO (studio Invidia 2) sulla suscettibilità a CoViD-19 e Virus influenzale e dei possibili eventi avversi della immunoterapia con anticorpi inibitori di PD1/PDL1 in pazienti con carcinoma polmonare. Correlazione epidemiologica sul territorio nazionale italiano dell’incidenza regionale e provinciale dell’infezione Covid-19 con la diversa frequenza d’espressione di alleli HLA di classe I A B e C.

Lo studio è stato sviluppato dai seguenti ricercatori:

Dr. Pierpaolo Correale , UOC di Oncologia Medica,

, UOC di Oncologia Medica, Il team della UOSD di Tipizzazione Tissutale diretta dalla dr.ssa Giuseppa Romeo ,

, Prof. Sen. Pierpaolo Sileri e Dr. Giovanni Baglio , Ministero della Salute,

e Dr. , Ministero della Salute, Prof.ssa Francesca Pentimalli , Cell Biology and Biotherapy Unit, Istituto Nazionale Tumori-IRCCS-Fondazione G. Pascale, I-80131, Napoli,

, Cell Biology and Biotherapy Unit, Istituto Nazionale Tumori-IRCCS-Fondazione G. Pascale, I-80131, Napoli, Prof. Antonio Giordano e Prof Luciano Mutti, Sbarro Institute for Cancer Research and Molecular Medicine, Center for Biotechnology, College of Science and Technology, Temple University, Philadelphia, Pennsylvania, PA 19122, USA.

Il progetto ha portato finora al deposito di un brevetto e alla sottomissione di due manoscritti (Frontiers Immunol e Lancet Ecology). Si svilupperanno sul disegno di uno studio retrospettivo caso/controllo con lo studio di eventuali alterazioni immunologiche del compartimento linfocitario T e B.

Lo studio di un team di specialisti del G.O.M. di Reggio Calabria di un trattamento del danno polmonare acuto legato a Covid19 mediante una tecnica innovativa disegnata in collaborazione con il Dr. M. Sitkovsky del “New England Inflammation and Tissue Protection Institute, Northeastern University”, Boston, Massachusetts, e che potrebbe avere implicazioni anche al di fuori dell’epidemia Covid in situazioni di danno infiammatorio polmonare. La tecnica di trattamento messa a punto nel G.O.M. ha portato alla risoluzione del quadro dispnoico in 13 su 14 pazienti trattati in condizione off label, in sole 120 ore. La tecnica di trattamento è oggetto di brevettazione e pubblicazione editoriale su rivista internazionale ed è al vaglio dell’AIFA per la nascita di uno studio clinico randomizzato su larga scala.

Questo studio si è sviluppato in parallelo in ambito clinico e di laboratorio e coinvolge centri di ricerca di rilevanza nazionale ed internazionale. Il personale del Grande Ospedale Metropolitano coinvolto finora è:

Dott.ri Pierpaolo Correale , Antonella Falzea , Eleonora Iuliano , Rocco Giannicola , UOC Oncologia Medica;

, , , , UOC Oncologia Medica; Dott. Sebastiano Macheda e suo team, UOC Rianimazione;

e suo team, UOC Rianimazione; Dott. Massimo Caracciolo , UOSD Terapia Intensiva Post-Operatoria;

, UOSD Terapia Intensiva Post-Operatoria; Dott.ssa Antonella Morabito , UOC Farmacia;

, UOC Farmacia; Dott. Giuseppe Foti , Dr. Carmelo Magano e Team, UOC Malattie infettive;

, Dr. e Team, UOC Malattie infettive; Dott. Antonio Armentano , Dr. Nicola Arcadi , Dr.ssa Carmela Falcone , e team UOC Radiologia;

, Dr. , Dr.ssa , e team UOC Radiologia; Dott. Marco Conte e Team, UOC Microbiologia;

e Team, UOC Microbiologia; Dott. Corrado Mammì , UOSD Genetica Medica;

, UOSD Genetica Medica; Dott.sse Giuseppa Romeo e Rita E. Saladino UOSD Laboratorio di Tipizzazione Tissutale.

Il progetto include collaborazioni esterne con:

Prof. Michail Sitkovsky , New England Inflammation and Tissue Protection Institute, Northeastern University, Boston, Massachusetts, U.S.A.

, New England Inflammation and Tissue Protection Institute, Northeastern University, Boston, Massachusetts, U.S.A. Prof. Antonio De Lorenzo , Section of Clinical Nutrition and Nutrigenomic, Department of Biomedicine and Prevention, University of Rome “Tor Vergata”, Rome, Italy

, Section of Clinical Nutrition and Nutrigenomic, Department of Biomedicine and Prevention, University of Rome “Tor Vergata”, Rome, Italy Prof. Federico Bilotta , Department of Anesthesiology, Critical Care and Pain Medicine, Policlinico Umberto I, “Sapienza” University of Rome, Rome, Italy

, Department of Anesthesiology, Critical Care and Pain Medicine, Policlinico Umberto I, “Sapienza” University of Rome, Rome, Italy Prof. Michele Caraglia, Department of Precision Medicine, University of Campania “L. Vanvitelli”, Naples, Italy

Ulteriori attività di ricerca in corso di pubblicazione su importanti riviste scientifiche e riguardanti le problematiche connesse al CoVid-19, sono le seguenti:

Molecularpathophysiology and radiologicalsigns in pulmonaryfibrosis and crazypaving in COVID 19. International Journal of Molecular sciences. Dr.ssa C.Falcone

Prognosticrole of nutritional and infiammatoryindices in pneumonia COVID19:clinical management to counteractmalnutitionfragility. Nutriens

Inflammationmolecularpathways of bodycompositionchanges and radiological signas resolution during Covid-19

Canakinumab for the Treatment of COVID-19 MacrophageActivationSyndrome:A Case Report Massimo Caracciolo, Sebastiano Macheda, Demetrio Labate, Marco Tescione, Stefano La Scala, Eugenio Vadalà , Rosalba Squillaci, Francesco D’Aleo, Cristina Garreffa, Maria Concetta Marciano, and Esther N Oliva – International Journal of Molecular Sciences

Fat mass, ratherthanbody mass index, predicts the necessity for ICU treatment in COVID-19 patients. The American Journal of ClinicalNutrition. A. De Lorenzo, MG Tarsitano, C.Falcone, L.Romano, S.Macheda, A.Ferrarelli, D. Labate, M. Tescione, F. Bilotta, P. Gualtieri.

Il GOM di Reggio Calabria ha anche aderito al Protocollo di studio interventistico per valutare l’efficacia e la sicurezza del trattamento con plasma iperimmune in pazienti con infezione Covid-19 in forma severa.