Coronavirus, il ciclista Visconti contro gli allarmisti: “basta con questo perbenismo. Smettetela di fare i giustizieri, ci pensano le Forze dell’Ordine”

8 Maggio 2020 11:24

Giovanni Visconti non sopporta le lamentele della gente che punta il dito contro i ciclisti: “Mi sembra che fuori dai supermercati le file siano molto ma molto più numerose”

“È davvero snervante leggere post e commenti su quello che si vede nelle strade per ora. Ci vuole il paraocchi, anzi ci vorrebbe proprio che non esistessero i social in questo periodo”. E’ lo sfogo di Giovanni Visconti sul proprio account Facebook. Il ciclista di origini palermitane è stanco di leggere continue lamentele da parte di alcuni cittadini che continuano con inutile allarmismi legati alla paura di contagio di Coronavirus. “E guarda quante macchine”, “e guarda quanta gente per strada”, “e guarda quei 2 ciclisti che vanno insieme!”… scrive lo sportivo. Il quale poi continua: “Ma non può essere che quelle macchine sono di persone che devono andare a lavorare? Non può essere che la gente è per strada perché ne ha bisogno? Non può essere che quei due ciclisti sono parenti che vivono insieme oppure semplicemente che vanno insieme lasciando i famosi 2 mt che tutti facciano finta di non vedere? Si perché soffermandomi proprio sul ciclismo vedo tanti ma tanti commenti su questa cosa ed il bello è che i primi a farli siamo noi dell’ambiente ,sembra che abbiamo rabbia l’uno verso l’altro e non facciamo altro che fomentare l’odio che l’automobilista ha da tempo ormai nei nostri confronti.

La legge parla chiaro,2 mt di distanza e non si intende da ruota posteriore a ruota anteriore …quindi se vedete già uno spazio di 1 mt (che fa sembrare chi è dietro in perfetta scia) di legge dovrebbe essere sufficiente altrimenti avrebbero scritto diversamente o vietato l’uscita in compagnia .

Perché dobbiamo subito fare i GIUSTIZIERI e fare polemica sui social ? Mi sembra che fuori dai supermercati le file siano molto ma molto più numerose …assurde.. e nessuno dice niente. Ci lamentiamo perché sembra che per la gente il problema principale e il principale vettore del virus siamo noi ciclisti e poi siamo noi stessi a metterci il bastone tra le ruote.

DETTO QUESTO È CHIARO CHE È MEGLIO E VI INVITO AD ANDARE DA SOLI SE POSSIBILE PER USCITE BREVI E A RISPETTARE LE REGOLE però se ci capita di vedere 2 corridori abbastanza vicini (ma in regola) non stiamo a fare i Giustizieri e i Perbenisti solo per farsi belli sui social..

Qui non si tratta di morte tua vita mia …qui si tratta di aiutarci l’uno con l’altro e di rispettare le regole..e se qualcuno non le rispetta ci sono le forze dell’ordine in massa sulle strade a pensarci.

Scusate se sono stato lungo .

ANDIAMO IN BICI DA SOLI SE POSSIBILE, PORTIAMO UNA MASCHERINA E DEI GUANTI DIETRO PER EVENTUALE NECESSITÀ E SE ANDIAMO IN COMPAGNIA RISPETTIAMO LA DISTANZA, ANZI, SE METTIAMO QUALCHE MT IN PIÙ MEGLIO ANCORA.

GIOVANNI”.