Coronavirus, guarito l’ex difensore della Reggina Francesco Cosenza

23 Maggio 2020 20:45

Francesco Cosenza, ex difensore della Reggina, è guarito dal Coronavirus. Ad annunciarlo, in una nota, l’Alessandria, sua attuale squadra

L’ex difensore della Reggina Francesco Cosenza è guarito dal Coronavirus. A comunicarlo, in una nota, è stata l’Alessandria, attuale squadra del calciatore: “Il doppio controllo con test diagnostici cui, come da protocollo, è stato sottoposto Francesco Cosenza ha dato esito negativo. Il giocatore è pertanto guarito”. Era stato lo stesso difensore ad informare la società di essere risultato positivo al virus dopo l’esame eseguito nella propria città, in Calabria, dove si trovava con la famiglia, ad inizio maggio.