Coronavirus: gip Palermo, ‘clan mafiosi pronti ad approfittare di aziende in crisi di liquidità’ (2)

12 Maggio 2020 08:07

(Adnkronos) – “Con riguardo alle implicazioni di natura economico-finanziaria della emergenza sanitaria, nella terza decade di marzo del corrente anno, le agenzie nazionali di rating e l’Unione nazionale delle imprese hanno pubblicato diversi documenti in cui si valutano la capacità delle diverse tipologie di imprese e di esercizi commerciali di ‘resistere” al prolungato blocco delle attività, la loro solvibilità, le chances di ottenere prestiti e le condizioni necessarie per la ‘ripresa” nei diversi settori di intervento – spiega ancora il gip Morosini nell’ordinanza -Secondo stime ormai ampiamente condivise dalle menzionate agenzie, i settori più colpiti dalle misure anti-contagio sarebbero quelli relativi alle piccole e medie imprese, agli artigiani, agli esercizi commerciali, in particolare bar, ristoranti, alberghi e altre strutture ricettive”.

“Si tratta, unitamente agli investimenti nel settore dei cantieri navali, del baricentro delle attività commerciali che insistono sui territori di pertinenza del mandamento di Resuttana e della famiglia dell’Acquasanta, per come emerge dai dati ricavabili dalla indagine della Guardia di Finanza – aggiunge ancora il gip Morosini – Gli approfondimenti della polizia giudiziaria si sono realizzati monitorando soprattutto le attività di panifici (‘Bonomolo”; ‘La Bodeguita Cubana”; ‘Bonanno”; ‘Cose buone dal forno”; ‘Capricci e delizie di Pane”, ‘Danimart”), fruttivendoli (titolari di banchi vendita al mercato: Todaro Maurizio, Porpora Filippo, Orlando Giuseppe e Vitellaro Dario), bar (‘Caffetteria Raccuglia”; ‘Esedra”; ‘Ganci”), tavole calde e ristoranti (‘Savoca Braceria Pizzeria”, ‘Savoca Polleria”, ‘Chicken Pizza”), agenzie di gioco e scommesse (‘Kursaal” di via E. Amari; ‘Internet Point Punto Ricarica Full Match” di via San Vincenzo De Paoli; ‘Mangio, Bevo, Scommetto” di via Cimbali; ‘Livewun Cartoleria” di piazzetta Acquasanta; ‘Betman”), supermercati e altri piccoli esercizi commerciali (il ‘frigorista” Lo Re Francesco; ‘New Motors” dedita alla vendita di motocicli di Fabio Nangano), nonché della IMPRE.SEM”.