Coronavirus e Fase 2: assembramenti sul Lungomare di Gioia Tauro, intervengono le forze dell’ordine

4 Maggio 2020 22:15

Coronavirus e Fase 2: assembramenti sul Lungomare a Gioia Tauro, le forze dell’ordine sono dovuti intervenire per riportare un l’ordine allertati dal sindaco Alessio

Caos a Gioia Tauro nel primo giorno della Fase 2. Il Lungomare della cittadina dell’area metropolitana di Reggio Calabria è stato “assaltato” da numerosi cittadini creando dei veri e propri assembramenti vietati dal Dpcm del Governo. Sul proprio profilo facebook, il sindaco di Gioia Tauro, Aldo Alessio, scrive: “il messaggio della Santelli è stato devastante perché in molti hanno capito il liberi tutti.Questa sera ho dovuto fare intervenire le forze dell’ordine al lungomare perché molti hanno pensato di essere liberi di fare ciò che vogliono”. “L’epidemia – prosegue– non è stata ancora sconfitta, non facciamo entrare dalla finestra ciò che non abbiamo fatto entrare dalla porta. A Rosarno oggi c’è stato un nuovo caso da coronavirus. Se i cittadini ci vogliono seguire bene, altrimenti gli faremo cambiare idea a difesa della salute di tutti. Quest’estate voglio anch’io farmi il bagno a mare assieme a Voi, quindi non buttiamo alle ortiche tutti i sacrifici fatti sino ad oggi rimanendo chiusi in casa. Dobbiamo pazientare ancora un pò. Uniti si vince! Ce la faremo perché non ci siamo mai arresi”, conclude.