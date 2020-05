Coronavirus, la gaffe di Boccia sui tamponi: adesso tenta di screditare la Calabria con fake news, ma tutti i DATI epidemiologici confermano che è la Regione meno colpita d’Italia

3 Maggio 2020 17:38

Coronavirus, le statistiche sui tamponi smentiscono le parole del Ministro Boccia: la Calabria è tra le Regioni che effettuano più test a conferma che qui il Coronavirus non sta circolando

Gli ospedali calabresi respirano, le terapie intensive si svuotano anche di quei pochi posti letto occupati sino ad oggi. Da un lato la realtà, dall’altro le parole del ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia. “Dalla Santelli mi sarei aspettato un impegno forte e radicale, come quello messo nell’ordinanza, anche sui tamponi. Ne abbiamo spediti 84mila ma ne hanno fatti solo 37mila per 2 milioni di abitanti. Se ci sono zero contagi e pochi tamponi, la cosa è sospetta”, afferma in mattinata il Ministro. Ma le sue affermazioni hanno destato non poco scetticismo.

In riferimento a queste dichiarazioni la Regione Calabria ha ritenuto opportuno fare dei chiarimenti: “fonti della maggioranza avrebbero fatto notare che i dati sui contagi fatti registrare in Calabria siano dovuti al ridotto numero di tamponi effettuati in rapporto a quello di altre regioni, si precisa che il numero dei casi testati in Calabria è pari a 35.975 che, in rapporto alla popolazione, evidenzia una media di un test ogni 55 abitanti. Tale risultato è tra i più alti tra le regioni del centro sud che registrano una media di 1 test ogni 60 abitanti. Tutto ciò nonostante le difficoltà non dovute alla disponibilità dei tamponi ma al reperimento di reagenti e soprattutto delle attrezzature per l’effettuazione dei test nei 5 laboratori regionali. Il dato dei contagiati e la relativa percentuale in rapporto alla popolazione che risulta la più bassa tra tutte le regioni italiane, non è pertanto direttamente influenzato dal numero dei casi testati”.

Viene quindi da chiedersi in base a quale tesi il ministro Boccia si sia fatto avanti in maniera così netta, alimentando ancor di più la polemica nei confronti della governatrice Santelli. L’ex parlamentare del Pd soltanto ieri aveva elogiato lo “straordinario lavoro del Lazio“ di Nicola Zingaretti, ma facendo una rapida ricerca si calcola che in questa Regione la media è di 1 tampone ogni 51 abitanti, numeri che non sono poi così distanti dalla Calabria.

Facendo poi un confronto con le altre Regioni del Sud, il dato del Ministro Boccia viene ancor di più smentito: la Campania fa in media 1 tampone ogni 126 cittadini, la Sicilia 1 ogni 64, la Puglia 1 ogni 63. La Lombardia invece, che è l’area in Italia più colpita dal Coronavirus, ha la media di 1 tampone ogni 41 abitanti. Lascia dunque senza parole il pensiero avanzato dal Ministro, che evidentemente puntava soltanto a screditare per l’ennesima volta la Calabria, ma alla base del suo discorso non c’era alcun fondamento statistico.