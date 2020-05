Coronavirus: Fratoianni, ‘Bonomi vuole mettere indietro lancette diritti’

31 Maggio 2020 14:12

Roma, 31 mag. (Adnkronos) – ‘Usciremo migliori e diversi dai mesi terribili della pandemia? Non è affatto scontato. I sovranisti di casa nostra soffiano sul fuoco del disagio sociale per raccattare qualche voto in più ora che non possono agitare lo spauracchio dei migranti. Il nuovo capo degli industriali, non contento dei tanti, troppi regali avuti dalla politica negli ultimi anni, ne approfitta per lanciare una crociata contro i sindacati che difendono i diritti dei lavoratori, e contro la contrattazione collettiva. Probabilmente immagina che sia questa l’occasione giusta per rimettere indietro fino agli anni ’50 le lancette dei diritti .” Lo afferma il portavoce nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni.

‘Questo Paese -aggiunge- ha bisogno di rinascere ma per far questo servono investimenti per un nuovo modello di sviluppo, più diritti per chi lavora. Deve essere una ripresa segnata dalla lotta alle diseguaglianze che oggi sono ancora più evidenti e drammatiche di qualche mese fa”.

‘E occorre uno sforzo straordinario del governo per dare risposte urgenti di sostegno al reddito degli italiani, meglio e più velocemente di quanto si sia fatto finora. Sarebbero terribili -conclude Fratoianni- l’immobilismo, i favori agli evasori e ai furbi, gli aiuti solo ai ‘soliti noti'”.