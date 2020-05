Coronavirus e Fase 2, Tajani: “ha ragione Jole Santelli dove non ci sono pericoli bisogna iniziare a riaprire per evitare che ci sia la morte delle imprese”

7 Maggio 2020 11:44

Fase 2, Tajani: “provvedimenti economici del governo sono inefficaci”

“I provvedimenti sono stati del tutto inefficaci soprattutto quelli economici, dei 25 miliardi sono arrivati tra i 7 e i 10, non sta arrivando liquidità“. Lo ha detto il vice presidente di Forza Italia Antonio Tajani intervistato a Uno Mattina su Rai 1. “Serve dare soldi alle imprese, bisogna abbassare la pressione fiscale, far partire un piano casa e poi serve una pace fiscale in modo da fare arrivare tutto il pregresso” nelle casse dello Stato, ha aggiunto. Fi è “per una ripartenza diversificata, ha ragione Jole Santelli dove non ci sono pericoli bisogna iniziare a riaprire, bisogna evitare che ci sia la morte delle imprese“, ha ricordato Tajani. Infine sulla questione braccianti e lavoro nero Tajani ha ribadito: “Siamo contrari alla regolarizzazione degli illegali, siamo per i voucher” e per “la possibilità di far lavorare in agricolutra coloro che percepiscono redditi di cittadinanza“.