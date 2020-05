Coronavirus, adesso Falcomatà riapre la città: domani si torna ai cimiteri e il Lungomare riservato a pedoni e ciclisti

7 Maggio 2020 14:42

Coronavirus, l’amministrazione comunale di Reggio Calabria con dispone nuove misure

L’amministrazione comunale di Reggio Calabria, con le ordinanze sindacali n. 48 e 49, ha disposto nuove misure. L’ufficio stampa del Comune informa che “con l’Ordinanza Sindacale n. 48/2020 [ Misure per l’osservanza degli obblighi di distanziamento sociale nello svolgimento di attività motorie e/o sportive] si dispone la chiusura del traffico veicolare del Lungomare “Italo Falcomatà” nel tratto compreso da Piazza Indipendenza fino al Monumento dei Caduti nelle seguenti giornate e orari:

il venerdì dalle ore 18:00 alle ore 20:00

il sabato dalle ore 8:00 alle ore 20:00

la domenica dalle ore 8:00 alle ore 20:00

La cittadinanza è invitata all’utilizzo della carreggiata asfaltata o della pista ciclabile esistente sulla Via Marina Bassa per le attività motorie con bicicletta, al fine di lasciare libero lo spazio del marciapiede del lungomare per lo svolgimento delle altre attività motorie e sportive consentite.

Con l’Ordinanza Sindacale n. 49/2020 [Riapertura Cimiteri] si dispone la riapertura dei cimiteri comunali a far data dall’ 8 maggio 2020. Nella sezione Link sulla destra della pagina, http://www.reggiocal.it/on-line/Home/Notizie/articolo110712.html, i documenti integrali dei provvedimenti”.