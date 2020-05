Coronavirus, emergenza finita a Torano: cessa l’ultima zona rossa, adesso tutta la Regione è”Covid-free”

11 Maggio 2020 12:32

Coronavirus: è cessata dalla mezzanotte scorsa la “zona rossa” a Torano Castello

E’ cessata dalla mezzanotte scorsa la “zona rossa” a Torano Castello, l’ultimo comune della Calabria costretto ad osservare ancora il lockdown a causa di un focolaio con morti e contagiati riscontrato nella Rsa “Villa Torano”. Tra pazienti e operatori della struttura, dal giorno di Pasquetta, sono stati 79 i casi di coronavirus registrati all’interno della residenza sanitaria assistita con cinque vittime tra i degenti, l’ultima delle quali, una novantenne e’ deceduta proprio ieri nell’ospedale dell’Annunziata di Cosenza. Sulla vicenda della Rsa la Procura di Cosenza ha avviato un’inchiesta affidata ai Nas dei carabinieri che visto l’iscrizione nel registro degli indagati di due persone: l’amministratore delegato e il direttore sanitario della struttura socio assistenziale. Adesso, dopo quasi un mese di chiusura per disposizione della Regione Calabria, il ritorno alla normalita’ nel paese auspicato da tempo dal sindaco Lucio Franco Raimondo. Oltre a Torano Castello, durante la fase di emergenza, in Calabria sono stati “chiusi” i comuni di Montebello Jonico, Melito Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria; San Lucido, Rogliano, Santo Stefano di Rogliano, Oriolo e Bocchigliero, in provincia di Cosenza; Serra San Bruno e Fabrizia (Vibo Valentia); Chiaravalle Centrale, Soverato, Cenadi, Torre di Ruggero e Vallefiorita (Catanzaro) e Cutro in provincia di Crotone