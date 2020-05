Coronavirus e affitti commerciali, che dramma delle imprese: “a Reggio Calabria in tanti rischiano di non riaprire mai più”. L’avv. Meduri: “il decreto Cura Italia non risolve il problema, ecco come agire”

8 Maggio 2020 16:20

Coronavirus a Reggio Calabria, gli affitti commerciali mettono in difficoltà i piccoli imprenditori: l’avvocato Meduri ha fornito consigli su come agire

“I piccoli commercianti rischiano di non riaprire più”, è questa la preoccupazione dell’avvocato Francesco Meduri. In virtù della grave crisi economica causata dal Coronavirus, piccole e medie imprese sono state messe a dura prova. Il legale reggino pone l’attenzione soprattutto sui contratti di locazione commerciale, che “non sono stati ampiamente tutelati, come avrebbe dovuto essere con il decreto Cura Italia. E’ un problema che non è stato risolto”. L’avvocato ha spiegato ai microfoni di StrettoWeb tutte le norme riguardo la gestione del contratto degli affitti commerciali, fatto luce sul credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione di cui possono beneficiare gli inquilini esercenti delle attività e indicato come gli esercenti potrebbero agire in alternativa nei confronti dei proprietari dell’immobile.