Conferenza stampa LIVE del Premier Conte: “tagliamo 4 miliardi di tasse e tutti potranno ristrutturare le abitazioni senza spendere 1 soldo”

13 Maggio 2020 20:43

Coronavirus: le parole del Premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi

Con il decreto approvato oggi “introduciamo misure di rilancio e sostegno alle imprese per orientare l’economia ad una pronta ripartenza“. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi. Nel dl c’è però “anche il reddito di emergenza per le fasce che hanno bisogno di una maggiore protezione“. “Ci sono commercianti che rischiano di chiudere, imprenditori nell’incertezza: il vostro grido di allarme non ci è sfuggito, per questo ci siamo impegnati al massimo facendoci carico di questa sofferenza, ce l’abbiamo messa tutta“.

Conte: “testo complesso, impiegato tempo necessario”

“Vi posso assicurare che ogni ora di lavoro pesava perche’ sapevamo di dover intervenire quanto prima. Abbiamo impiegato un po’ di tempo ma posso assicurarvi che non abbiamo impiegato un minuto di piu’ di quello strettamente necessario per un testo cosi complesso“. Lo afferma il premier Giuseppe Conte.

Conte: “spero migliori anche con opposizione”

“Il decreto Rilancio arrivera’ in Parlamento. Con le forze di maggioranza ma spero anche con l’opposizione mi auguro che il decreto possa essere migliorato“. Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa sul dl Rilancio.

Conte: “per lavoratori risorse pari a 25,6 miliardi”

Conte: “su Cig recupereremo tempo perduto”

Sulla Cig “confidiamo di recuperare il tempo perduto“. Cosi’ il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ricordando i ritardi sulla Cig e spiegando che il dl rilancio conterra’ misure per accelerare le procedure.

Conte: “aiuti a imprese per pronta ripartenza economia”

Conte: “via prima rata Imu, adempimenti rinviati a settembre”

“Via la prima rata dell’imu per alberghi, pensioni, stabilimenti balneari. Rinviamo tutti gli adempimenti, le ritenute Iva, contributi previdenziali fino a settembre. Aiutiamo le imprese con gli affitti e ancora“. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte al termine del Consiglio dei ministri che ha approvato il decreto Rilancio.

Conte: “Per ristrutturazioni green non si spenderà un soldo”

“Per le ristrutturazioni green non si spenderà un soldo“. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte al termine del Consiglio dei ministri che ha approvato il decreto Rilancio.

Conte: “Bonus vacanze per famiglie con meno di 40mila euro”

Per tutte le famiglie con Isee inferiore a 40mila euro ci sarà un bonus vacanze. Lo ha confermato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte al termine del Consiglio dei ministri che ha approvato il decreto Rilancio.

Conte: “bonus di 500 euro per le famiglie con Isee fino a 40 mila euro”

Conte: “1,4 mld università-ricerca, 4000 nuovi ricercatori”

“Ci sono 1,4 miliardi per universita’ e ricerca e l’assunzione di 4000 nuovi ricercatori”. Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa sul dl Rilancio.

Conte: “ritardi su ammortizzatori ma rimedieremo”

“Confidiamo di erogare gli ammortizzatori ancora piu’ speditamente di come accaduto fino ad adesso. Non ci sono sfuggiti i ritardi e cerchiamo di rimediare“. Lo spiega il premier Giuseppe Conte a Palazzo Chigi.

Conte: “per la sanità 3,25 miliardi”

“Per la sanita’ c’e’ un intervento cospicuo: 3 miliardi e 250 milioni“. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa sul decreto Rilancio al termine del Cdm.

Conte: “Bar e ristoranti non pagheranno Tosap”

Bar e ristoranti non pagheranno la Tosap, grazie alla collaborazione con l’Anci. Lo ha confermato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte al termine del Consiglio dei ministri che ha approvato il decreto Rilancio.

Conte: “Sinora pagato 85% cassa ordinaria e quasi 80% bonus autonomi”

“Abbiamo pagato l’85% di cassa integrazione ordinaria, quasi 80% di bonus autonomi, per 4 milioni e 600 lavoratori“. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte al termine del Consiglio dei ministri che ha approvato il decreto Rilancio.

Conte: “scuola al centro del programma, a Settembre rientro in piena sicurezza”

“Un miliardo e 450 milioni in due anni saranno destinati alla scuola per programmare un rientro a settembre in sicurezza e per l’esame di maturità in presenza in sicurezza“. Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa sul dl rilancio. “C’è un importante segnale per la stabilizzazione del corpo docente: avremo 16 mila nuovi insegnanti e così arriveremo a regime a 78 mila nuovi insegnanti di ruolo“.

Conte: “spostamenti tra Regioni ancora congelati”

“Per il momento gli spostamenti tra le Regioni sono ancora congelati, vedremo più avanti“. Ha affermato il premier Giuseppe Conte durante la conferenza stampa. “E’ preferibile non ci siano troppi trasferimenti che potrebbero in questa fase condizionare una valutazione della curva epidemiologica circoscritta sul piano territoriale“. “Quasi tutte le regioni ci hanno chiesto che gli spostamenti tra regioni rimangano limitati al massimo, e’ stata una richiesta largamente maggioritaria e mi sembra una richiesta ragionevole: in questa fase in cui ci avviamo a una ripartenza pressoche’ completa e’ bene che non ci siano troppi trasferimenti interregionali che potrebbero condizionare una variazione della curva epidemiologica elaborata su base regionale“, spiega.

Conte: “Nonni persone fragili, sì visite ma precauzioni”

“Abbiamo detto sì alle visite dei bambini ai nonni, ma se non si tratta di una convivenza è bene adottare le precauzioni. I nonni sono persone fragili, adottiamo tutte le cure se vogliamo loro bene“. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte al termine del Consiglio dei ministri che ha approvato il decreto Rilancio.