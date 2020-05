Coronavirus, in Cina i bambini tornano a scuola: le immagini fanno il giro del mondo [VIDEO]

1 Maggio 2020 20:21

Coronavirus, pochi semplici regole per tornare alla vita (quasi) normale: ecco come in Cina i bambini sono tornati a scuola

In Italia il tema scuola sta facendo molto discutere, ma in diverse parti del mondo i bambini sono già tornati ad occupare il posto tra i propri banchi. E’ accaduto da due giorni persino in Cina, centro da dove il Coronavirus si è poi sparso nel resto dei continenti. Nel giro di tre mesi l’incubo può dirsi superato e le immagini che stanno circolando sul web fanno stupore, ma al tempo stesso riempiono di gioia.

Con poche e semplici regole, i bambini cinesi sono tornati alla loro quotidianità: distributore automatico con igienizzante mani all’entrata di scuola, distanziamento sociale fuori e dentro le classi, visiera protettiva per ogni piccolo alunno. Il tutto in piena sicurezza e assoluta tranquillità, segnali che testimoniano come la Cina si uscita dal tunnel.