Coronavirus: Carra (Pd), ‘sperimentazione plasma va estesa a intero Paese’

2 Maggio 2020 22:04

Milano, 2 mag. (Adnkronos) – “Mi rendo conto che una sperimentazione debba concludere il proprio iter prima di essere riconosciuta valida o meno. Tuttavia, i risultati che sta dando la sperimentazione con l’utilizzo di plasma iperimmune per curare malati di Covid 19, che si sta facendo a Mantova e Pavia, ha già confermato la propria efficacia”. Lo afferma Marco Carra, della segreteria lombarda del Partito democratico.

“Se è vero, come è vero, che è stata azzerata la mortalità dei pazienti covid trattati con plasma e che avevano sviluppato una forma grave della malattia. Se è altrettanto vero che l’uso del plasma non è una terapia sconosciuta, ma già efficacemente utilizzata diversi decenni fa, allora credo che sia importante, come dicono i dottori De Donno e Franchini (i quali insieme ad altri hanno seguito straordinariamente bene la sperimentazione a Mantova), che l’utilizzo di questo metodo venga esteso anche in altre situazioni”, aggiunge.

“Non è tollerabile che ci sia un metodo che ha azzerato la mortalità dei malati Covid e che non venga utilizzato anche in altre strutture della nostra regione o di altre regioni. Anche se i decessi sono in calo, restano tante, troppe le persone che quotidianamente muoiono a causa del virus. A tutto ciò si aggiunga che nel mondo sono in corso più di 50 progetti dove si utilizza il plasma iperimmune. Ecco perché auspico che la politica, cioè chi deve prendere decisioni, ascolti la scienza e assuma i provvedimenti conseguenti allargando ed estendendo questo metodo anche in altre realtà, oltre a Pavia e a Mantova”, conclude Carra.