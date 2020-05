Coronavirus, Cannizzaro presenta interrogazione al Governo: “riaprire parrucchieri e centri esterici in sicurezza come fanno all’estero”

1 Maggio 2020 17:26

Coronavirus, il post pubblicato su facebook dall’Onorevole Francesco Cannizzaro

“Festa dei lavoratori NON PER TUTTI. Sto presentando assieme ad alcuni colleghi un’INTERROGAZIONE PARLAMENTARE incalzando il Governo ad anticipare l’apertura dei PARRUCCHIERI e CENTRI ESTETICI con tutti i DISPOSITIVI DI SICUREZZA, seguendo il modello di Svezia, Svizzera e Germania. A proposito…Il premier Conte nell’informativa di ieri ha parlato di “riaperture differenziate” per Regioni. Chi glielo spiega a quelli che sbraitano contro l’ordinanza che sta restituendo ai calabresi la LIBERTA’ che si sono meritati? Vuoi vedere che la CALABRIA, per la prima volta nella storia della Repubblica…è ARRIVATA PRIMA?”. E’ questo il post pubblicato su Facebook dall’Onorevole Francesco Cannizzaro.