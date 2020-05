Coronavirus, Calenda contro l’ennesima figuraccia di Boccia: “chi ti ha scelto come ministro ha commesso un reato”

11 Maggio 2020 17:28

Coronavirus, Calenda non le manda a dire questa volta al Ministro Boccia: una clamorosa gaffe che non è passata inosservata

“Chi porta un caffè a chi è seduto su una panchina sta commettendo un reato”. Qualcuno potrebbe non crederci, ma sono state davvero queste le parole pronunciate da Francesco Boccia, Ministro ministro agli Affari regionali, lo stesso che poco tempo fa ha commesso una clamorosa gaffe sui tamponi in Calabria. Su Twitter però Carlo Calenda non è riuscito a trattenere le polemiche: “chi ti ha scelto come ministro anche”, è il commento del leader di Azione. Una nuova figuraccia a cui non si può restare indifferenti.