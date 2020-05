Coronavirus e Fase 2: “plausibile la ripartenza del campionato di Serie A il 13 giugno”

18 Maggio 2020 16:32

Coronavirus e Fase 2: “la data del 13 giugno per la ripresa del calcio e di tutto il mondo dello sport mi sembra plausibile”

“La data del 13 giugno per la ripresa del calcio e di tutto il mondo dello sport mi sembra plausibile. Abbiamo un mese di tempo, e quindi altri due quindicine, cioè due periodi di possibili incubazioni e manifestazioni di sintomi del Covid 19 per trovare le soluzioni migliori”, è quanto afferma Francesco Vaia, direttore sanitario dello Spallanzani di Roma e tra gli esperti che affiancano la Commissione medico scientifica della Figc. “L’apertura dello sport è il segnale di un Paese che riparte, ma va fatto in sicurezza. Il virus lo sconfiggeremo definitivamente con le terapie appropriate e con il vaccino”, conclude.