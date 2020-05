Coronavirus in Calabria, Santelli non arretra: “confermo l’ordinanza su bar e ristoranti”

3 Maggio 2020 21:26

“Confermo l’ordinanza su bar e ristoranti e sottolineo che i ristoranti li ha aperti il governo, aprendoli all’asporto. Ho solo aggiunto qualche tavolino fuori”. E’ quanto afferma a Rainews24 il Presidente della Regione Calabria, Jole Santelli. “Io ho fatto solo un appendice in cui credo fortemente, noi viviamo di servizi e della speranza di salvare la stagione turistica e siamo una regione fragile”, rimarca Santelli. “La Calabria ha fatto tantissimi tamponi, quasi un tampone ogni 55 persone. Mi sembra una polemica strana, i dati sono quelli che sono, abbiamo chiesto anche aiuto alla Campania per processarli”, sottolinea Santelli in riferimento alle dichiarazioni del Ministro Boccia. “Boccia dice che non mi sono presentata alle ultime videoconferenze con il governo? Mi dispiace moltissimo per questa caduta di stile di Boccia. Sono stata presente a tutte le Conferenze Stato-Regioni”, conclude.