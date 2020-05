Coronavirus in Calabria, Santelli: “controlli in partenza sulle persone provenienti dalle zone rosse”

28 Maggio 2020 17:26

Calabria, la governatrice Santelli si rivolge al Governo: “credo sia il momento dell’unità nazionale”

“Chiediamo al Governo di non scaricare sulle regioni di arrivo i controlli delle persone provenienti da zone in cui c’è stata una maggiore incidenza di contagi da coronavirus. Le precauzioni vanno adottate in uscita da quelle zone e quindi nel momento della partenza”. Con la stagione turistica ormai alle porte Jole Santelli e la Calabria si preparano all’arrivo di molti cittadini residenti al Nord. Il Presidente è consapevole di una situazione epidemiologica molto diversa tra Nord e Sud, teme soprattutto i contagi di ritorno. “A prescindere, comunque dalle ‘zone rosse’ – ha aggiunto la presidente – io credo che questo sia il momento dell’unità nazionale”.